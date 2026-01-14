Activision Blizzard: Kotick: Klage gegen Microsoft-Deal sollte Embracer helfen

In einer ungewöhnlichen juristischen Einsicht erhebt der ehemalige Activision‑Blizzard‑Chef Bobby Kotick schwere Vorwürfe gegen eine laufende Klage, die den Zusammenschluss von Microsoft und Activision ins Visier nimmt.
Nach seiner Darstellung sei das Verfahren heimlich so aufgebaut worden, dass es The Embracer Group begünstigen sollte. Embracer reagierte darauf mit der Aussage, man fühle sich geehrt, wies die Behauptung jedoch entschieden zurück.
Die Klage selbst wirft Kotick vor, den Verkauf von Activision Blizzard an Microsoft überstürzt vorangetrieben zu haben, um möglichen Konsequenzen aus Fehlverhalten‑Skandalen zu entgehen. Kotick weist diese Darstellung zurück und beschreibt die damaligen Vorwürfe nun als eine von Gewerkschaften orchestrierte Aktion, die darauf abgezielt habe, Mitgliederzahlen zu steigern. Er kündigte an, diese Vorgänge offenlegen zu wollen.
Darüber hinaus erklärte Kotick, Microsoft habe mit Activision Blizzard einen hervorragenden Deal erhalten. Gleichzeitig kritisierte er die Entwicklung des Unternehmens seit seinem Weggang und bezeichnete die jüngsten Ergebnisse als deutlich unter den langfristigen Zielwerten.
Akte Xbox-ABK ungelöst.
Ein gewisse „Gruppe“ ist ja eher von einem anderen Initiator überzeugt =D
Kotick ist einfach nur ein … . Bin froh das der nicht mehr da ist, dieser Typ.
Adios Bobby … den braucht keiner mehr. 🙂
Dieser K@ck Blizzard Activision Deal wird die ohnehin schon angeschlagene Xbox Reputation für JAHRE weiter schädigen 😑
Was haben die überhaupt bisher veröffentlicht? COD und Diablo 4 DLC?
Yeah
Das glaube ich ihm, dass er zufrieden ist mit dem Deal, bei einer Abfindung von vermutlich 300-400 Millionen Dollar 🤑💰.
Kann man es nicht einfach auf sich beruhen lassen? Muss man immer noch mal nachtreten, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen?
Bobby Po..ck hat sich schnell da rausgezogen, sein Geld eingesackt und chillt jetzt irgendwo aufner einsamen Insel und hat gerade langweile.
Worte eines Mannes mit Gottkomplex, der am Ende auch einsehen musste das er ganz einfach und ohne Probleme ersetzt werden konnte.
Er soll einfach die hunderte Millionen genießen die er bekam und den Leuten nicht mehr auf die Nerven gehen. Soll er doch investieren und sich etwas neues aufbauen, bei dem er wieder den Heiland spielen kann.
Der soll mal leise sein und seine Brötchen ganz klein weiterbacken. Ihn sollte man vor Gericht ziehen.
Keine Ahnung kenne den Typ nicht mal 😅🤣