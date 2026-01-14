Activision Blizzard: Kotick: Klage gegen Microsoft-Deal sollte Embracer helfen

Ex‑Activision‑Chef behauptet, eine Klage gegen den Übernahme-Deal mit Microsoft sei insgeheim zum Vorteil von Embracer konstruiert worden.

In einer ungewöhnlichen juristischen Einsicht erhebt der ehemalige Activision‑Blizzard‑Chef Bobby Kotick schwere Vorwürfe gegen eine laufende Klage, die den Zusammenschluss von Microsoft und Activision ins Visier nimmt.

Nach seiner Darstellung sei das Verfahren heimlich so aufgebaut worden, dass es The Embracer Group begünstigen sollte. Embracer reagierte darauf mit der Aussage, man fühle sich geehrt, wies die Behauptung jedoch entschieden zurück.

Die Klage selbst wirft Kotick vor, den Verkauf von Activision Blizzard an Microsoft überstürzt vorangetrieben zu haben, um möglichen Konsequenzen aus Fehlverhalten‑Skandalen zu entgehen. Kotick weist diese Darstellung zurück und beschreibt die damaligen Vorwürfe nun als eine von Gewerkschaften orchestrierte Aktion, die darauf abgezielt habe, Mitgliederzahlen zu steigern. Er kündigte an, diese Vorgänge offenlegen zu wollen.

Darüber hinaus erklärte Kotick, Microsoft habe mit Activision Blizzard einen hervorragenden Deal erhalten. Gleichzeitig kritisierte er die Entwicklung des Unternehmens seit seinem Weggang und bezeichnete die jüngsten Ergebnisse als deutlich unter den langfristigen Zielwerten.