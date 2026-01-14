Activision Blizzard: Kotick: Klage gegen Microsoft-Deal sollte Embracer helfen

11 Autor: , in News / Activision Blizzard
Übersicht
Image: Activision Blizzard / Depositphotos

Ex‑Activision‑Chef behauptet, eine Klage gegen den Übernahme-Deal mit Microsoft sei insgeheim zum Vorteil von Embracer konstruiert worden.

In einer ungewöhnlichen juristischen Einsicht erhebt der ehemalige Activision‑Blizzard‑Chef Bobby Kotick schwere Vorwürfe gegen eine laufende Klage, die den Zusammenschluss von Microsoft und Activision ins Visier nimmt.

Nach seiner Darstellung sei das Verfahren heimlich so aufgebaut worden, dass es The Embracer Group begünstigen sollte. Embracer reagierte darauf mit der Aussage, man fühle sich geehrt, wies die Behauptung jedoch entschieden zurück.

Die Klage selbst wirft Kotick vor, den Verkauf von Activision Blizzard an Microsoft überstürzt vorangetrieben zu haben, um möglichen Konsequenzen aus Fehlverhalten‑Skandalen zu entgehen. Kotick weist diese Darstellung zurück und beschreibt die damaligen Vorwürfe nun als eine von Gewerkschaften orchestrierte Aktion, die darauf abgezielt habe, Mitgliederzahlen zu steigern. Er kündigte an, diese Vorgänge offenlegen zu wollen.

Darüber hinaus erklärte Kotick, Microsoft habe mit Activision Blizzard einen hervorragenden Deal erhalten. Gleichzeitig kritisierte er die Entwicklung des Unternehmens seit seinem Weggang und bezeichnete die jüngsten Ergebnisse als deutlich unter den langfristigen Zielwerten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Activision Blizzard

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. AnCaptain4u 249915 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 14.01.2026 - 14:50 Uhr

    Akte Xbox-ABK ungelöst.
    Ein gewisse „Gruppe“ ist ja eher von einem anderen Initiator überzeugt =D

    1
  2. Devilsgift 125315 XP Man-at-Arms Gold | 14.01.2026 - 14:55 Uhr

    Kotick ist einfach nur ein … . Bin froh das der nicht mehr da ist, dieser Typ.

    2
  4. JAG THE GEMINI 138260 XP Elite-at-Arms Gold | 14.01.2026 - 15:24 Uhr

    Dieser K@ck Blizzard Activision Deal wird die ohnehin schon angeschlagene Xbox Reputation für JAHRE weiter schädigen 😑

    1
  5. Katanameister 295720 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 14.01.2026 - 15:50 Uhr

    Das glaube ich ihm, dass er zufrieden ist mit dem Deal, bei einer Abfindung von vermutlich 300-400 Millionen Dollar 🤑💰.

    0
  6. d4wGkw0n 30420 XP Bobby Car Bewunderer | 14.01.2026 - 15:57 Uhr

    Kann man es nicht einfach auf sich beruhen lassen? Muss man immer noch mal nachtreten, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen?

    0
  7. Teddofryo 91455 XP Posting Machine Level 1 | 14.01.2026 - 16:54 Uhr

    Bobby Po..ck hat sich schnell da rausgezogen, sein Geld eingesackt und chillt jetzt irgendwo aufner einsamen Insel und hat gerade langweile.

    0
  8. buimui 444490 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 14.01.2026 - 17:15 Uhr

    Worte eines Mannes mit Gottkomplex, der am Ende auch einsehen musste das er ganz einfach und ohne Probleme ersetzt werden konnte.

    Er soll einfach die hunderte Millionen genießen die er bekam und den Leuten nicht mehr auf die Nerven gehen. Soll er doch investieren und sich etwas neues aufbauen, bei dem er wieder den Heiland spielen kann.

    0
  9. Vilka HHLV 1060 XP Beginner Level 1 | 14.01.2026 - 17:25 Uhr

    Der soll mal leise sein und seine Brötchen ganz klein weiterbacken. Ihn sollte man vor Gericht ziehen.

    0

Hinterlasse eine Antwort