In einem Interview mit CNBC gab Bobby Kotick bekannt, dass die FTC und die CMA vor anderthalb Wochen ein Meeting in Washington abgehalten haben.

Womöglich wurde hier eine gemeinsame Strategie gegen Microsoft und die verbundene Übernahme von Activision Blizzard abgesprochen – zumindest ist das die Vermutung. Warum sonst sollten sich die beiden treffen? Diese und andere Fragen stellen sich Beobachter gerade auf der ganzen Welt.

Vor allem wird heftig diskutiert, was dieses Meeting von der CMA bei der FTC in Washington ausgelöst haben könnte, da im Vorfeld der Bekanntgabe der CMA spekuliert wurde, dass die CMA mit den Abhilfemaßnahmen von Microsoft zufrieden sei, somit der Redmonder-Konzern die Bedenken ausräumen konnte und die CMA der Übernahme zustimmen wird – dies ist jedoch nicht der Fall gewesen, wie bereits verkündet wurde.

Stattdessen fährt die CMA eine harte Linie gegen Microsoft und blockiert die Übernahme, wegen Bedenken im Cloud-Gaming-Markt. Weltweit habe Microsoft einen Marktanteil von 60 bis 70 % und mit der Übernahme könnte dies den Verbrauchern in Großbritannien schaden.

„Cloud-Gaming“, ein Markt, der in UK sozusagen gar nicht existent ist! Und selbst direkte Konkurrenten wie NVIDIA mit GeForce Now hoffen, dass die Übernahme doch noch abgeschlossen werden kann.

Bobby Kotick sagte: „Nun, ich war überrascht zu erfahren, dass Lina Khan und der Leiter der CMA vor anderthalb Wochen ein Treffen in Washington hatten. Sie wissen, dass es rechtlich nicht erlaubt ist, über laufende Rechtsstreitigkeiten zu sprechen. Ich weiß nicht, ob sie das getan haben. Aber ich glaube, dass die CMA von der FTC als Instrument benutzt wird, um diese Art von Ergebnissen zu erzielen, und das ist nicht die Art und Weise, in der sie arbeiten sollten.“

Ebenso überrascht war Bobby Kotick über das Verhalten der CMA, während den Verhandlungen war man wohl sehr aufmerksam und Microsoft hat vieles versucht, um sämtliche Streitpunkte aus der Welt zu schaffen.

„In unseren Gesprächen mit der CMA haben wir sie als aufmerksam und vernünftig erlebt. Sie kamen zu einer Schlussfolgerung, die zunächst den Monopolmarktanteil von Sony geschützt hätte, und zogen diese Schlussfolgerung dann vollständig zurück. Es schien, als ob die von Microsoft angebotenen Cloud-Abhilfemaßnahmen, die sehr großzügig waren, zu einer günstigen Entscheidung führen würden. Die Art und Weise, wie sie mit uns während des Prozesses umgegangen sind, unterscheidet sich also sehr von dem, was am Ende herauskam.“