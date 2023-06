Activision Blizzard: Microsoft befürwortet einstweilige Verfügung

Vor einem US-Gericht hat die Federal Trade Commission (FTC) eine einstweilige Verfügung eingereicht. Die Wettbewerbsbehörde will Microsoft damit abhalten, Activision Blizzard zu akquirieren.

Bereits im Dezember hatte die FTC die Übernahme durch eine Klage verhindern wollen.

Wie die FTC erklärt, geht man diesen Schritt, weil beide Unternehmen jederzeit die Übernahme vollziehen könnten.

So heißt es in der Beschwerde der FTC: „Sowohl eine einstweilige Verfügung als auch eine Unterlassungsverfügung sind notwendig, weil Microsoft und Activision erklärt haben, dass sie die geplante Übernahme jederzeit vollziehen können.“

Derzeit kämpft Microsoft in Großbritannien an ähnlicher Front. Dort läuft die Berufung gegen die Competition and Markets Authority (CMA), die den Deal im April blockierte. Zum finalen Termin am 18. Juli könnte Microsoft die Übernahme dann auch ohne Zustimmung der CMA abschließen.

Dazu sagte die FTC: „In Presseberichten wurde angedeutet, dass die Beklagten ernsthaft in Erwägung zögen, die geplante Übernahme trotz des anhängigen Verwaltungsrechtsstreits und der CMA-Anordnungen abzuschließen.“

Währenddessen befürwortete Microsoft den Schritt der einstweiligen Verfügung. Dies würde eine Entscheidung nur beschleunigen.

Brad Smith, Präsident von Microsoft, sagte: „Das heutige Vorgehen der FTC gegen Activision vor einem Bundesgericht zu klagen, dürfte den Entscheidungsprozess beschleunigen. Das kommt allen zugute. Wir bevorzugen immer einen konstruktiven und gütlichen Weg mit den Regierungen, aber wir haben Vertrauen in unseren Fall und freuen uns darauf, ihn vorzutragen.“