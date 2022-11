Activision Blizzard: Microsoft: Call of Duty nicht ausschlaggebend für die Wahl einer Plattform

In einem neuen Statement legt Microsoft dar, dass Call of Duty nicht ausschlaggebend für die Wahl einer Plattform ist.

Kürzlich sprach sich SONY in einem Statement gegenüber der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde einmal mehr gegen eine Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft aus. Hauptargument: Eine mögliche Xbox-Exklusivität der Call of Duty-Reihe.

Nun wurde von Microsoft ebenfalls ein Statement veröffentlicht, um die Argumente des japanischen Konkurrenten zu entkräften. In diesem heißt es, die Call of Duty-Marke weise keinerlei Besonderheiten in den Bereichen Kaufgewohnheiten oder Engagement der Spieler auf und sei nicht ausschlaggebend für die Wahl einer Plattform:

„Call of Duty-Spieler sind weder ‚besonders‘ noch ‚einzigartig‘ in Bezug auf ihre Ausgaben oder ihr Engagement im Vergleich zu Spielern, die andere populäre Marken bevorzugen.“ „Call of Duty treibt die Plattformakzeptanz nicht voran. Xbox-Daten zeigen, dass zwischen 2016 und 2022 [zensiert]% der neuen Xbox-Spieler nie Call of Duty-Inhalte gespielt oder gekauft haben und nur [zensiert]% der Spieler Call of Duty als ihr erstes Spiel auf ihrer neuen Xbox-Konsole gespielt haben. Diese Zahlen stehen im Widerspruch zu der Annahme, dass Call of Duty die Wahl der Plattform beeinflusst.“ „Abbildung 12 zeigt, dass [zensiert] das Spiel ist, das die meisten Gamer nach dem Kauf einer Xbox-Konsole im Zeitraum 2016-2022 als erstes spielen, und zahlreiche andere Spiele werden ähnlich häufig als erstes gespielt.“