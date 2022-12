Activision Blizzard: Microsoft: Deal ist vorteilhaft für Wettbewerb und Verbraucher

Autor:, in / Activision Blizzard

Brad Smith, Vice Chair and President bei Microsoft, hat zur Activision Blizzard-Übernahme zu Wort gemeldet und bekannt gegeben, dass der Deal gut für alle Spieler und den Wettbewerb sein wird.

Brad Smith sagte: „Unsere Übernahme wird Call of Duty mehr Spielern und mehr Plattformen als je zuvor zugänglich machen. Das ist gut für den Wettbewerb und gut für die Verbraucher. Vielen Dank an Nintendo. Jederzeit, wenn Sony sich hinsetzen und reden will, sind wir gerne bereit, auch für PlayStation einen 10-Jahresvertrag auszuhandeln.“

Microsoft hat zuvor bekannt gegeben, dass man mit Nintendo einen 10-Jahresvertrag für Call of Duty ausgehandelt hat, um den Shooter direkt zur Veröffentlichung auch für Nintendo-Konsolen zu veröffentlichen, wenn die Übernahme erfolgreich ist. Ebenso hat man sich dazu verpflichtet, Call of Duty simultan zur Xbox-Version für PC via Steam zu veröffentlichen.

Mit diesen Verträgen erhöht Microsoft den Druck auf Sony deutlich und somit sollte ein 10-Jahresvertrag für PlayStation rund um Call of Duty ebenfalls alle Sorgen begleichen und sämtliche Bedenken aus der Welt schaffen.