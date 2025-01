Activision Blizzard: Microsoft dementiert Bericht über fehlendes Wachstum

Autor:, in / Activision Blizzard

Was hat Microsoft der Kauf von Activision Blizzard gebracht? Einem Bericht der Seite The Information zufolge führte es nicht zum gewünschten Wachstum und blieb hinter den gesetzten Erwartungen beim Xbox-Geschäft.

Die Gesamteinnahmen des Unternehmens seien „enttäuschend“ gewesen, wie der Bericht den Portfoliomanager Danny Fish zitiert.

Doch das ist ganz und gar nicht der Fall. Insider Gaming bat um eine Stellungnahme zu diesem Thema von Microsoft und Activision Blizzard. Beiden Unternehmen zufolge fehle dem Bericht der nötige Kontext.

Wie sich die Gaming-Sparte bei Xbox entwickelt hat, wurde dann anhand von gelieferten Informationen durch Microsoft und Activision Blizzard deutlich.

Microsoft habe in den vergangenen vier Quartalsergebnissen Umsatzsteigerungen für Xbox-Inhalte und -Dienste verzeichnet.

Beispielsweise stieg in Q2/2024 der Umsatz bei Xbox-Inhalten und -Dienste um 61 %, wobei 55 % Nettopunkte auf die Übernahme von Activision zurückzuführen waren. IN der Quelle findet ihr ähnliche Zahlen zu weiteren Quartalen.

Unterm Strich ist Activision für 85 % des Umsatzanstiegs verantwortlich, mit einem kontinuierlichen Wachstum in den letzten drei Quartalen von ein auf acht Punkte außerhalb des Einflussbereichs von Activision.

Vorherige Äußerungen des Microsoft-CEOs bezüglich des Wachstums und der Übernahme waren zudem nur positiv.

Nadella sagte bei der Q1/2025 Telefonkonferenz: „Wir haben in diesem Quartal neue Rekorde bei den monatlich aktiven Nutzern aufgestellt, da mehr Spieler als je zuvor unsere Spiele auf allen Geräten und auf der Xbox-Plattform spielen“, sagte er, während er erklärte, dass das Unternehmen ‚für langfristiges Wachstum positioniert‘ sei.

Darüber hinaus sorgte der Launch von Call of Duty: Black Ops 6 für neue Rekorde bei neuen Abonnenten von Xbox Game Pass. So wurde in Q1 ein Rekord „für den Gesamtumsatz und den durchschnittlichen Umsatz pro Abonnenten aufgestellt.“

Beide Unternehmen bestreiten weiterhin entschieden die Behauptung des Berichts, Nadella habe 2021 gesagt, er wolle das Spielegeschäft komplett aufgeben. Dabei verwies man auf diverse Zitate von Nadella, in denen er „voll und ganz auf Spiele setzt.“

Man verwies außerdem darauf, dass ein „Allzeithoch“ beim Engagement auf den Xbox-Plattformen erreicht wurde. Laut Microsoft habe man „weit über 500 Millionen monatliche Spieler und im letzten Jahr ein konstantes Wachstum der monatlichen Nutzer in der Cloud gesehen.“