Activision Blizzard: Microsoft derzeit nicht in Gesprächen mit Sony über einen Call of Duty-Deal

Gerade erst ging Microsoft eine neue Partnerschaft mit dem Cloud Gaming Provider Boosteroid ein, um Xbox PC-Spiele auf die Plattform des ukrainischen Unternehmens zu bringen.

Zu den Spielen zählen auch Titel von Activision Blizzard, was auch das Call of Duty Franchise einschließt. Damit erreicht man zukünftig 150 Millionen Spieler mehr.

Microsoft ging bereits ähnliche Vereinbarungen für Call of Duty mit Nintendo und Nvidia ein, um die Shooter-Reihe mehr Spielern zugänglich zu machen. Und weitere sind möglich.

Weiterhin kein Interesse an einer langfristigen Partnerschaft für Call of Duty hat hingegen Sony. Der Betreiber von PlayStation lehnte jede Vereinbarung mit Microsoft ab, wohl in der Hoffnung, dass die Übernahme scheitert oder zumindest Call of Duty aus dem Deal ausgeklammert wird.

Da wundert es kaum, dass derzeit auch keine Gespräche zwischen Microsoft und Sony bezüglich Call of Duty stattfinden. Das sagte Microsofts Brad Smith dem Wallstreet Journal.