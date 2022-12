Activision Blizzard: Microsoft hält FTC-Klage für verfassungswidrig

Autor:, in / Activision Blizzard

In einer Stellungnahme bezeichnet Microsoft die Klage der FTC gegen die Übernahme von Activision Blizzard als verfassungswidrig.

Seit Anfang Dezember ist klar, dass die Federal Trade Comission (FTC) die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft per Klage unterbinden will.

Microsoft veröffentlichte nun eine Stellungnahme, in welcher das Unternehmen die geplante, 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme verteidigt sowie die Entscheidung für die exklusive Veröffentlichung dreier zukünftiger Titel rechtfertigt.

Obendrein bezeichnet Microsoft die Vorgehensweise der FTC bei der Bewertung der Übernahme als verfassungswidrig. Diese verstoße insbesondere gegen das im fünften Verfassungszusatz festgeschriebene Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren.

Laut einer Analyse von FOSS Patents gibt Microsoft dabei an, dass die Übernahme in erster Linie den Candy Crush-Hersteller King und den Markt für mobile Spiele betrifft und nicht Call of Duty.

Weiterhin sei man an einer sanften Lösung des Konflikts interessiert und wolle eine extreme Auseinandersetzung mit der US-Regierung vermeiden. In einer Erklärung gegenüber The Verge heißt es dazu seitens Microsoft-Präsident Brad Smith wie folgt:

„Auch wenn wir in unserem Fall zuversichtlich sind, bleiben wir an kreativen Lösungen mit den Regulierungsbehörden interessiert, die den Wettbewerb, die Verbraucher und die Arbeitnehmer im Technologiesektor schützen. Wie wir aus unseren Klagen in der Vergangenheit gelernt haben, schließt sich die Tür nie, wenn es darum geht, eine Einigung zu finden, von der alle profitieren können.“