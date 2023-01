Activision Blizzard: Microsoft kennt weder das Call of Duty Budget noch sonst irgendwas

Microsoft behauptet, keine ausreichenden Kenntnisse über Call of Duty zu haben und teilte der FTC mit, dass es weder das Veröffentlichungsdatum noch das Budget von Call of Duty kennt.

Neben SONY hat sich mittlerweile die FTC (Federal Trade Comission) als größter Gegner der über 69 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft positioniert und möchte diese sogar per Klage verhindern.

Wie jetzt Matt Stoller vom American Economic Liberties Project berichtet, soll Microsoft auf die Aussagen der FTC, Call of Duty sei eines der beliebtesten, profitabelsten und erfolgreichsten Videospielmarken, mit vermeintlichem Unwissen geantwortet haben.

Microsoft gibt an, keine ausreichenden Kenntnisse über Call of Duty zu haben und teilte der FTC mit, dass es weder das Veröffentlichungsdatum noch das Budget von Call of Duty kennt. Dazu verlangt man die von der FTC getätigten Aussagen und Behauptungen mit Quellenangaben zu untermauern.

„Microsoft erklärt, dass es nicht über ausreichende Kenntnisse oder Informationen verfügt, um sich ein Urteil über den Wahrheitsgehalt der Behauptungen bezüglich der Wahrnehmung von Call of Duty in der Branche und des ursprünglichen Veröffentlichungsdatums von Call of Duty bilden zu können; oder über den Wahrheitsgehalt der Behauptungen bezüglich der Markteinführung und des typischen Veröffentlichungszeitplans von Call of Duty sowie der Ressourcen und des Budgets, die Activision für Call of Duty bereitstellt, einschließlich der Anzahl der Studios, die an Call of Duty arbeiten.“

Da Microsoft zweifellos in der Lage sein dürfte, besagte Informationen herauszufinden, genauer gesagt diese höchstwahrscheinlich vorliegen dürften, ist davon auszugehen, dass es sich um ein rein taktisches Manöver handelt. Was genau sich Microsoft von diesem Vorgehen erhofft, ist derzeit unklar. Anscheinend will man die FTC in Erklärungsnot versetzen.