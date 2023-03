Activision Blizzard: Microsoft könnte in COD absichtlich Fehler einbauen, behauptet Sony

Im Fall der Prüfung der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, hat die Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) Dokumente veröffentlicht, in denen die Parteien Antworten auf die vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen geben.

Sony etwa forderte ein Verbot der Übernahme. Man sei skeptisch, dass es mit Microsoft zu einer Vereinbarung käme und fürchte auch einen Einfluss von Microsoft auf PlayStation.

Microsoft hingegen schlug in seiner Antwort die Gleichstellung von Call of Duty und anderen Titeln von Activision Blizzard auf PlayStation als Abhilfemaßnahme vor. Bei zahlreichen Gelegenheiten hatte Microsoft Sony eine Vereinbarung vorgeschlagen, die man allerdings bis heute nicht akzeptierte.

Microsoft antwortete der CMA bezüglich der Abhilfemaßnahmen: „Microsoft schlägt ein Paket von Abhilfemaßnahmen im Bereich der Lizenzierung vor, die (i) die Gleichstellung der PlayStation- und Xbox-Plattformen in Bezug auf CoD gewährleisten und (ii) die breite Verfügbarkeit von CoD und anderen Activision-Titeln über Cloud-Gaming-Dienste sicherstellen. Diese Abhilfemaßnahmen schützen alle CoD-Spieler im Vereinigten Königreich und bringen den Verbrauchern und Entwicklern erhebliche Vorteile in Höhe von rund 3< Mrd. £ (3< Mrd. $) im Vereinigten Königreich und 3< Mrd. £ weltweit (3< Mrd. $). Diese Vorteile sind im Vergleich zu den nachteiligen Auswirkungen des Zusammenschlusses beträchtlich und würden durch verhaltensbezogene Abhilfemaßnahmen weitgehend erhalten bleiben, nicht aber durch strukturelle Abhilfemaßnahmen. Microsoft ist daher der Ansicht, dass die CMA in diesem Fall die Kriterien für die Prüfung verhaltensbezogener Abhilfemaßnahmen erfüllt.“

Sony geht bei seinem Versuch, die Übernahme zu verhindern sogar so weit und beschreibt ein Szenario, bei dem Microsoft absichtlich eine fehlerhafte PlayStation-Version von Call of Duty herausbringen würde, nur um Sony schaden zu wollen.

Sony behauptet laut CMA: „Drittens wäre es schwierig, Abweichungen von einer technischen oder grafischen Qualitätsverpflichtung schnell zu erkennen und ihre Einhaltung zu gewährleisten. So könnte Microsoft beispielsweise eine PlayStation-Version von Call of Duty herausbringen, bei der Bugs und Fehler erst im letzten Level des Spiels oder nach späteren Updates auftauchen. Selbst wenn solche Mängel schnell erkannt werden könnten, käme jede Abhilfe wahrscheinlich zu spät, und die Spielergemeinschaft hätte das Vertrauen in die PlayStation-Version von Call of Duty bereits verloren. Wie Modern Warfare II beweist, wird Call of Duty gerade in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung am häufigsten gekauft. Wenn bekannt würde, dass die Leistung des Spiels auf der PlayStation schlechter ist als auf der Xbox, könnten sich die Call of Duty-Spieler dazu entschließen, auf die Xbox umzusteigen, weil sie befürchten, ihr Lieblingsspiel auf einer zweitklassigen oder weniger wettbewerbsfähigen Plattform zu spielen.“