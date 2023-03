Activision Blizzard: Microsoft kritisiert fehlerhaftes Finanzmodell der CMA

Autor:, in / Activision Blizzard

Microsoft kritisierte jetzt ein fehlerhaftes Finanzmodell der CMA, bei dem man Gewinne machen könnte, wenn Call of Duty von PlayStation entfernt würde.

In der aktuellen Prüfung zur Übernahme von Activision Blizzard hat die britische Aufsichtsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) ein Finanzmodell zu Microsoft veröffentlicht.

Aus dem Finanzmodell geht hervor, dass Microsoft Gewinne einfahren könnte, wenn Call of Duty den Spielern auf PlayStation vorenthalten und damit ehemalige Sony Fans auf die grüne Seite locken würde.

Der Microsoftkonzern kritisierte dieses Modell und bezeichnete es als fehlerhaft.

In einer Stellungnahme gegenüber The Verge sagte Rima Alaily, Corporate Vice President und Deputy General Counsel bei Microsoft, dass man keine finanziellen Anreize hätte, Call of Duty PlayStation-Spielern wegzunehmen.

„Leider gibt es eindeutige Fehler in den Zahlen, die verwendet werden, um die kleine Anzahl von Sony-Kunden zu bewerten, die ohne Call of Duty (CoD) zur Xbox wechseln könnten. Wie wir schon immer gesagt haben, zeigt jede realistische Modellierung der wahren Kosten, die entstehen würden, wenn wir PlayStation-Spielern CoD wegnehmen würden, deutlich, dass es für uns absolut keinen finanziellen Anreiz gibt, dies zu tun. Deshalb haben wir wiederholt gesagt, dass wir es nicht tun werden. Unser Handeln zeigt, dass wir mehr Spiele für mehr Menschen anbieten wollen, nicht für weniger“, so Rima Alaily.

Währenddessen verfasste Sony eine weitere Antwort an die CMA, in der man Microsoft erneut vorwirft, man könnte Call of Duty auf PlayStation mit Bugs versehen oder es nur im Game Pass anbieten.

Sony sagte in einem weiteren Antrag an die CMA: „Es geht um die Auswirkungen, wenn Microsoft neue Call of Duty-Veröffentlichungen (die jedes Jahr auf den Markt kommen) exklusiv macht, so wie es bei den neuen Veröffentlichungen von Starfield und Elder Scrolls nach der Übernahme von ZeniMax im Jahr 2021 geschehen ist. Diese Veröffentlichungen wurden 2018 angekündigt und es wurde zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet, dass sie Xbox-exklusiv sein würden. Erst nach der Übernahme von ZeniMax enthüllte Phil Spencer von Microsoft, dass es bei dem Deal die ganze Zeit darum ging, ‚großartige exklusive Spiele‘ für Xbox zu liefern.“

Sony wies auch auf einen schwachen Vergleich zwischen Call of Duty und Minecraft hin. Microsoft argumentierte zuvor, dass man Minecraft nach der Übernahme auch nicht von anderen Plattformen entfernt habe. Mit Call of Duty habe man dies auch nicht vor.

Sony sagte dazu: „Minecraft ist ein einmalig veröffentlichtes Spiel, das sich bereits in den Händen der Nutzer befindet: Im Gegensatz zu Call of Duty gibt es keine zukünftigen Veröffentlichungen von Minecraft.“

Das Monetarisierungsmodell von Minecraft unterscheidet sich stark von Call of Duty, wie die CMA feststellte. So sei für Minecraft nur eine einmalige Gebühr fällig, um lebenslang Zugang und Updates zu erhalten.