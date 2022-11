Activision Blizzard: Microsoft reagiert auf Phase 2 Untersuchungen der EU

Autor:, in / Activision Blizzard

Microsoft reagiert auf die weiteren Untersuchungen der EU-Kommissiin des Activision-Deals und bringt auch Sonys Sorge wegen Call of Duty zur Sprache.

Erst heute Morgen haben wir darüber berichtet, dass die EU-Kommission – wie zu erwarten – offiziell die Phase 2 der Untersuchung des 69,- Milliarden-Dollar-Deals zwischen Activision-Blizzard und Microsoft bekannt gegeben hat.

Dabei muss sich Microsoft anscheinend einmal mehr um die „Sorgen von Sony“ kümmern, die von der EU-Kommission übernommen und aufgeführt wurden, brachte aber auch Bedenken für die PC-Gaming-Branche zu Papier. Dabei sagte Microsoft einmal mehr, dass man Call of Duty weiterhin auf der PlayStation veröffentlichen werde und das auch zum gleichen Zeitpunkt.

Ein Microsoft Sprecher sagte: „Wir arbeiten weiterhin mit der Europäischen Kommission zusammen, um die nächsten Schritte zu planen und alle berechtigten Bedenken des Marktes zu berücksichtigen. Sony, als Branchenführer, sagt, dass es sich Sorgen um Call of Duty macht, aber wir haben gesagt, dass wir uns verpflichtet haben, dasselbe Spiel am selben Tag sowohl auf der Xbox als auch auf der PlayStation verfügbar zu machen. Wir wollen, dass die Leute mehr Zugang zu Spielen haben, nicht weniger.“

Sogar Bobby Kotick meldete sich in einem offenen Brief an alle Mitarbeiter und bekräftigte, dass die Übernahme wie geplant bis Juni 2023 erledigt sei.

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, meldete sich auch zu Wort und meint, dass es nur ein einziges Unternehmen gibt, dass ein Problem mit dieser Übernahme hat.