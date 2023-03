Activision Blizzard: Microsoft richtet Vorwürfe an Sony

Autor:, in / Activision Blizzard

Sony hat einige Antworten bei der CMA eingereicht und räumte dabei ein, dass der Xbox Game Pass in Bezug auf den Marktanteil weit vor PlayStation Plus liegen würde.

Sony untermauerte dazu einmal mehr, dass Microsoft Anreize haben könnte, den Preis für Call of Duty zu erhöhen, Call of Duty auf der PlayStation-Plattform im Vergleich zur Xbox zu verschlechtern, heimlich Bugs einzubauen und sogar Call of Duty nur noch über den Game Pass verfügbar machen könnte.

Im Schreiben von Microsoft heißt es unter anderem: „Microsoft ist von Anfang an bereit, eine Vereinbarung mit Sony zu treffen, um sicherzustellen, dass CoD auf der PlayStation bleibt.“ „Microsoft hat sich sowohl öffentlich als auch privat wiederholt dazu verpflichtet. Im Gegensatz zu Nintendo und NVIDIA hat sich Sony jedoch beharrlich geweigert, eine Vereinbarung mit Microsoft zu treffen, und stattdessen ein Verbot des Zusammenschlusses gefordert.“ „Sony hat weltweit mehr als doppelt so viele Konsolen installiert und verkauft wie Microsoft. Sonys Position muss als das gesehen werden, was sie ist: ein eigennütziger Versuch, seine marktbeherrschende Stellung zu schützen, und nicht als eine, die auf echten Bedenken hinsichtlich seines weiteren Zugangs zu CoD beruht – den es sich schon vor Monaten hätte sichern können.“

Microsoft behauptet außerdem, die CMA habe bei ihren Berechnungen der Auswirkungen einen „grundlegenden und offensichtlichen Fehler“ gemacht. Da Teile geschnitten und gekürzt sind, gehen die genauen Details aus den Dokumenten nicht hervor.