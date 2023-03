Activision Blizzard: Microsoft schaltet Werbeanzeigen zum Call of Duty Deal

Microsoft schaltet Werbeanzeigen zum Call of Duty Deal und zeigt auf, was die Übernahme von Activision Blizzard bringen wird.

Microsoft hat in der Financial Times und der Daily Mail ganzseitige Anzeigen geschaltet. Dabei wird einmal mehr darauf hingewiesen, dass Microsoft nach erfolgreicher Übernahme Call of Duty für 150 Millionen mehr Geräte verfügbar machen wird.

Weiterhin hat Microsoft allen Mitbewerbern hundertprozentige Parität garantiert, was Sony aber nicht davon abhält, weitere Bedenken den Regulierungsbehörden aufs Brot zu schmieren. So meinte Sony erst kürzlich in einer Erklärung, dass Microsoft absichtlich Bugs in Call of Duty verstecken könnte, um so die Spieler zur Xbox zu lenken.

Auf der Werbeanzeige heißt es unter anderem: „Das ist nur eine der Verpflichtungen, die mit der Zustimmung zur Vereinigung von Activision Blizzard und Xbox eingegangen wurden. Mehr Spiele, für mehr Spieler, auf mehr Plattformen.“

Die Werbeanzeige könnt ihr euch hier anschauen:

Weitere interessante Details könnt ihr euch in unserem ausführlichen Interview mit Florian Müller durchlesen.