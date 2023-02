Activision Blizzard: Microsoft und Nintendo unterzeichnen Vereinbarung für Call of Duty

Autor:, in / Activision Blizzard

Eine Vereinbarung über zehn Jahre hat Microsoft unterzeichnet, um Call of Duty auf die Nintendo-Plattform zu bringen.

Microsoft hat zur Genüge seine Bereitschaft für eine bindende Vereinbarung signalisiert, Call of Duty auch auf anderen Plattformen zu veröffentlichen, selbst wenn die Shooter-Reihe nach der Übernahme von Activision Blizzard zum Windows-Konzern gehört.

Eine Vereinbarung, die dem Konkurrenten Sony offenbar nicht ausreicht, hat dafür jetzt Nintendo unterzeichnet.

Brad Smith, Vice Chair and President von Microsoft, verkündete heute, dass man ein für zehn Jahre verbindliches Abkommen unterzeichnet habe. Es sieht vor, dass Nintendo-Spieler Call of Duty am selben Tag spielen können, wie Spieler auf Xbox und PlayStation.

Spieler von Call of Duty auf den Plattformen Nintendo und PlayStation werden demnach die gleichen Funktionen und Inhalte erhalten wie Spieler auf Xbox.

Microsoft sagte über die Vereibarung:

„Microsoft und Nintendo haben jetzt ein verbindliches 10-Jahres-Abkommen ausgehandelt und unterschrieben, das vorsieht, dass Nintendo-Spieler Call of Duty am selben Tag wie Xbox-Spieler spielen können – mit den gleichen Funktionen und Inhalten wie Xbox- und PlayStation-Spieler.“ „Wir haben uns verpflichtet, anderen Spieleplattformen langfristig einen gleichberechtigten Zugang zu Call of Duty zu ermöglichen, um mehr Spielern eine größere Auswahl zu bieten und den Wettbewerb auf dem Spielemarkt zu stärken.“

Die Unterzeichnung kommt gerade rechtzeitig zur heutigen Anhörung vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Dort treffen sehr wahrscheinlich auch Microsoft und Sony persönlich aufeinander.