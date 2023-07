Activision Blizzard: Microsoft und Sony treffen Übereinkunft

Nachdem Microsoft sich diese Woche siegreich gegen die FTC durchsetzen konnte und auch die türkische Wettbewerbsbehörde eine Übernahme von Activison Blizzard genehmigt hat, ist Microsoft heute dem Ziel ein weiteres Stück näher gekommen.

So hat Phil Spencer via Twitter bekannt gegeben, dass sich Microsoft und Sony bezüglich Call of Duty einigen konnten. Beide Parteien haben einen Vertrag geschlossen, der besagt, dass auch zukünftige Teile der Call of Duty-Reihe auf der PlayStation erscheinen werden.

Phil Spencer verkündete: „Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Microsoft und PlayStation eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet haben, um Call of Duty nach der Übernahme von Activision Blizzard auf der PlayStation zu belassen. Wir freuen uns auf eine Zukunft, in der Spieler weltweit mehr Auswahl haben, um ihre Lieblingsspiele zu spielen.“

Damit bestärkt Microsoft das eigene Vorhaben, den Spielern eine Wahl zu geben, auf welcher Plattform sie ihre Lieblings-Games in Zukunft genießen wollen.

Die komplette Übersicht der Übernahme-Saga von Activision Blizzard findet ihr in unserer News-Übersicht zum Thema.