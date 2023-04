Ein Schock für Microsoft: Trotz aller Bemühungen hat die CMA die Übernahme von Activision Blizzard blockiert. Microsoft hat sich zu dieser Entscheidung ebenfalls zu Wort gemeldet und bekannt gegeben, dass man Berufung einlegen wird.

Microsoft sagt nun, dass es gegen die Entscheidung Berufung einlegen wird. „Wir bleiben dieser Übernahme voll und ganz verpflichtet und werden Berufung einlegen“, so Microsoft-Präsident Brad Smith in einer Stellungnahme gegenüber The Verge.