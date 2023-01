Activision Blizzard: Microsoft wirft Sony Irreführung der EU vor

Microsoft geht in die Offensive und wirft Sony Irreführung der EU vor. Dabei soll Sony der EU in Brüssel mitgeteilt haben, dass Microsoft nicht bereit wäre, Parität für Call of Duty anzubieten.

Frank X. Shaw, Lead of Communications von Microsoft sagte via Twitter: „Ich habe gehört, dass Sony Leute in Brüssel unterrichtet und dabei behauptet, dass Microsoft nicht bereit ist, ihnen Parität für Call of Duty anzubieten, wenn wir Activision übernehmen.“ „Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.“ „Wir haben Sony eine 10-Jahres-Vereinbarung angeboten, die ihnen Parität in Bezug auf Zeit, Inhalt, Features, Qualität, Spielbarkeit und alle anderen Aspekte des Spiels bietet.“ „Wir haben auch gesagt, dass wir gerne bereit sind, dies durch einen Vertrag, behördliche Vereinbarungen oder andere Mittel durchsetzbar zu machen.“ „Sony ist Marktführer auf dem Konsolenmarkt, und es wäre unlogisch für uns, PlayStation-Spieler vom Call of Duty-Ökosystem auszuschließen.“ „Unser Ziel ist es, Call of Duty und andere Spiele – wie wir es mit Minecraft getan haben – mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, damit sie sie spielen können, wo und wie sie wollen.“