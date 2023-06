Activision Blizzard: Microsoft zieht Rückzug aus UK angeblich in Betracht

Autor:, in / Activision Blizzard

Microsoft zieht es in Betracht, Activision Blizzard aus England zurückzuziehen, wenn der Deal nicht zustande kommen sollte.

Die Competition and Markets Authority (kurz: CMA) hat bekannterweise den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft blockiert. Auch, wenn Microsoft Widerspruch eingelegt hat, kann es passieren, dass dieser Versuch scheitern wird.

Nun erwägt Microsoft Möglichkeiten, den Deal dennoch über die Bühne zu ziehen. Eine davon: Activision Blizzard komplett aus England zurückzuziehen.

Das ist nicht das erste Mal, dass diese Konsequenz im Raum der Medien stand. Als der CEO von Microsoft, Satya Nadella, im Rahmen eines Interviews im Mai danach gefragt wurde, ob dies eine Option sei, konnte er es zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht ausschließen.

Aus einem Bericht von Bloomberg geht hervor, dass Brad Smith, Präsident bei Microsoft, sich in den nächsten Tagen mit Jeremy Hunt treffen wird, um ihm seinen Unmut kundzutun. Jeremy Hunt ist Politiker in England und hatte sich in der Vergangenheit bereits negativ zur Blockade seitens der CMA geäußert.

Während die EU den Deal zugelassen hat, bleibt die CMA bisher standhaft bei ihrer Entscheidung und sieht einen zu starken Marktvorteil im Bereich des Cloud Gamings, sollte Microsoft Activision Blizzard kaufen. Selbst Sony zeigte sich besorgt, wobei man jetzt überzeugt ist, dass es Cloud-Gaming teuer ist und voller Probleme steckt.