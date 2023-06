Activision Blizzard: Microsofts Anwalt: Skepsis der FTC zu Cloud-Verträgen ist absurd

Microsoft hat mit NVIDIA und vielen weiteren Cloud-Anbietern umfassende Zehnjahresverträge geschlossen, die Spiele wie Call of Duty für die Dienste garantieren.

Doch die FTC zeigt sich hier äußerst skeptisch und will die Richterin davon überzeugen, dass man gar nicht absehen könne, ob Call of Duty wirklich in den Cloud-Diensten angeboten wird.

Diese andauernde Skepsis der FTC gegenüber den geschlossenen Cloud-Verträgen nennt Microsoft „absolut absurd“ und die Behörde versucht weiterhin Microsoft anzukreiden, dass man Call of Duty exklusiv anbieten könnte.

Der Anwalt von Microsoft meldete sich zu Wort: „Die Frage ist, was das Ergebnis dieser Vereinbarungen ist. Und es ist unbestritten, dass Call of Duty zu den Cloud-Diensten gehören wird, wenn die Transaktion zustande kommt.“ „Sie haben also gefragt, und ich habe jeden unserer Führungskräfte gefragt, ob sie diese Verträge einhalten würden, sie haben es in öffentlichen Gesprächen gesagt, sie haben es Ihnen unter Eid gesagt, und sie haben es Ihnen das ganze letzte Jahr gesagt, um ehrlich zu sein.“ „Wollen sie wirklich ernsthaft behaupten, dass sie nicht glaubwürdig wären? Sie würden sich also in einem öffentlichen Gerichtssaal vor Sie stellen und darüber lügen, dass sie diese Verträge einhalten würden. Ich meine, es ist absolut absurd, zu behaupten, dass Satya Nadella in Ihrem Gerichtssaal aufgestanden ist und gesagt hat, er würde sie einhalten. In Wirklichkeit mag er nicht einmal Exklusivverträge. Er möchte, dass seine Inhalte überall verfügbar sind.“