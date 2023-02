Activision Blizzard: Mit Microsoft erreicht Call of Duty über 150 Millionen mehr Menschen

Bei der Anhörung in Brüssel versuchte Microsoft die Regulierungsbehörde davon zu überzeugen, den Activision Blizzard Deal zu genehmigen. Nach der Anhörung hinter verschlossenen Türen bei der Europäischen Kommission sprach Brad Smith öffentlich zu den Medien und gab einige Details bekannt.

Brad Smith sagte unter anderem: „Die Regulierungsbehörden sind nicht dazu da, marktbeherrschende Unternehmen zu schützen. Glauben Sie mir, ich weiß das.“

„Denken Sie an den Markt in Europa. Auf diesem Markt hat Sony einen Anteil von 80 %. Weltweit sind es etwa 70/30. In Japan liegt er bei 96/4. Diese Zahlen sind seit zwei Jahrzehnten bemerkenswert konstant. Selbst im letzten Jahr, als es Probleme mit der Lieferkette von Sony gab, haben sie sich gut erholt.“

„Wir bringen Call of Duty zu 150 Millionen mehr Menschen, die es heute nicht bekommen, sagt Brad Smith von Microsoft.“