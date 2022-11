Activision Blizzard: Mögliche FTC Antitrust-Klage soll Übernahme durch Microsoft stoppen

Laut einem neuen Bericht von Politico wird die Federal Trade Commission (FTC) in den USA eine Antitrust-Klage einreichen, um die Übernahme des „Call of Duty“-Herstellers Activision Blizzard durch Microsoft zu stoppen.

In dem Bericht heißt es: „Die Federal Trade Commission wird wahrscheinlich eine Kartellklage einreichen, um Microsofts 69 Milliarden Dollar teure Übernahme des Videospielriesen Activision Blizzard, Hersteller der Spielehits Call of Duty und Candy Crush, zu blockieren, so drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.“

„Wenn die Behörde ein Verfahren einleitet, könnte dies bereits im nächsten Monat geschehen, sagten die Personen, denen Anonymität gewährt wurde, um eine vertrauliche Angelegenheit zu besprechen.“