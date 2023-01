Activision Blizzard: Neuseeland verschiebt Entscheidung zur Übernahme

Autor:, in / Activision Blizzard

Die Entscheidung über den Antrag zur Übernahme von Activision Blizzard wurde in Neuseeland auf April verschoben.

In Neuseeland wurde die Entscheidung zur geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft von der Kommission verschoben.

Es ist bereits die fünfte Verschiebung der örtlichen Behörden über den Antrag zu entscheiden, in dem Microsoft den Call of Duty-Publisher zu hundert Prozent übernehmen will.

Zuletzt wurde der 3. Februar 2023 als Frist gesetzt. Jetzt gilt der 28. April 2023 als neuer Termin, womit man sich terminlich in denselben Monat wie die EU, Großbritannien und wohl auch China einreiht.