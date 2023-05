Activision Blizzard: Nicht nur Entwickler feiern Entscheidung der EU

Einen wichtigen Meilenstein in der geplanten Akquisition von Activision Blizzard erreichte Microsoft Anfang letzter Woche mit der Genehmigung des Deals durch die Europäische Kommission.

Über den Fall sprach diese Woche Margrethe Vestager, Chefin des EU-Kartellamtes.

In ihrer Rede erwähnte sie die Abhilfemaßnahmen, in denen Verbrauchern eine kostenlose 10-Jahres-Lizenz für Activision-Spiele auf beliebiger Cloud-Plattform gewährt wird.

Diese Maßnahmen würden von der Branche gefeiert, darunter Entwicklern, Publishern und auch Verbrauchergruppen.

Vestager sagte dazu: „In diesem Fall öffnet die Abhilfemaßnahme also kleineren Cloud-Diensten in der EU die Tür, um große Spiele auf ihren Plattformen anzubieten und so die Auswahl für die Spieler zu vergrößern. Die Vorzüge dieser Abhilfemaßnahme wurden von allen Seiten anerkannt – von Entwicklern, Cloud-Gaming-Anbietern, Publishern und natürlich auch von Verbrauchergruppen. Und zwar deshalb, weil sie das Potenzial des Cloud-Marktes freisetzte.“