Activision Blizzard: Phil Spencer besucht King

Xbox Führungskräfte, darunter Phil Spencer, Leiter der Xbox-Division bei Microsoft, Sarah Bond, Corporate Vice President und Kari Perez, Leiterin der globalen Kommunikation bei Xbox haben Büros von King in Stockholm und London besucht.

Spencer hatte im Xbox Podcast bereits darüber gesprochen, dass er nach der Übernahme von Activision Blizzard alle Studios besuchen möchte, da sie jetzt zu Microsoft gehören und um von den Teams Feedback einzuholen und zu lernen.

This week, Kingsters gave Xbox's leadership team a sweet welcome to the Kingdom as they visited the Stockholm and London offices for the first leg of their Activision Blizzard King tour.

With King's mission of Making the World Playful aligned with Xbox's aim of bringing the joy… pic.twitter.com/QiCPWD2HiB

