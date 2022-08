Activision Blizzard: Phil Spencer mit Fortschritt der Übernahme zufrieden

Autor:, in / Activision Blizzard

Xbox-Chef Phil Spencer ist zufrieden mit den bisherigen Fortschritten, was die Übernahme von Activision Blizzard durch den Microsoft-Konzern betrifft.

So sagte Spencer in einem Interview mit Bloomberg, dass er ein gutes Gefühl habe bei dem, was sie bisher gemacht haben.

Er unterstütze aber auch Leute, die mit der Spielebranche nicht so viel am Hut haben und daher harte Fragen und wissen wollen, was hinter Kaufabsicht steckt.

„Ich habe ein gutes Gefühl bei den Fortschritten, die wir gemacht haben, aber ich unterstütze Leute, die der Spieleindustrie vielleicht nicht so nahe stehen, indem sie gute, harte Fragen stellen: ‚Was ist unsere Absicht? Was bedeutet das? Wenn man es über fünf Jahre ausspielt, wird dann ein Markt eingeengt? Wächst dadurch ein Markt? ‚“

Erfahrung mit einem solchen massiven Deal von rund 70 Milliarden Dollar hat auch Spencer noch nie gemacht. Doch die geführten Gespräche mit Behörden seien positiv verlaufen.

„Ich habe noch nie ein 70-Milliarden-Dollar-Geschäft gemacht, also weiß ich nicht, was meine Zuversicht bedeutet. Ich kann nur sagen, dass die Gespräche, die wir geführt haben, positiv verlaufen sind.“