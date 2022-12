Activision Blizzard: Phil Spencer: Nach 10 Jahren Call of Duy ist nicht Schluss für Nintendo

Phil Spencer erklärte in einem Interview mit der The Washington Post, warum man sich auf eine zehnjährige Verpflichtung mit Nintendo geeinigt habe, und sagte auch, dass nach den zehn Jahren noch lange nicht Schluss sei.

Diese zeitliche Angabe sei dem juristischen Dokument geschuldet, hieß es, das eine präzise Laufzeit mit einem Enddatum enthalten muss.

Nur, weil es aber in diesem Dokument so offiziell festgehalten werden muss, heißt es noch lange nicht, dass man in zehn Jahren aufhören würde, Call of Duty-Spiele für Nintendo-Konsolen zu veröffentlichen.

„Es geht nur darum, ein Ablaufdatum festzulegen, nicht mit dem Ziel, dass es jemals abläuft, sondern so, wie die juristische Sprache eines Dokuments sagen muss, dass es bis zu einem bestimmten Datum gilt“, sagte Spencer. „Aber sobald wir anfangen, mit einer Plattform zu arbeiten, so wie wir es mit ‚Minecraft‘ getan haben, sowohl auf der PlayStation als auch auf Nintendos Plattform, wäre es unser Ziel, diese Kunden weiterhin zu unterstützen.“