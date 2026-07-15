Activision Blizzard: Phil Spencer sollte laut Bobby Kotick sein Nachfolger werden

Bobby Kotick hat neue Einblicke in seine früheren Pläne mit Phil Spencer bei Activision gegeben.

Bevor Phil Spencer die Leitung der Xbox-Sparte übernahm, hätte seine Karriere offenbar auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Der ehemalige Activision Blizzard-CEO Bobby Kotick verriet, dass Spencer ursprünglich als sein Nachfolger im Unternehmen vorgesehen war.

Im Gespräch mit Kleiner Perkins erklärte Kotick, dass er Spencer einst eingestellt hatte, um einen Geschäftsbereich bei Activision zu leiten. Kurz darauf habe Spencer ihn angerufen und erzählt, dass ihm die Leitung der Xbox-Sparte angeboten worden sei.

Kotick habe ihm daraufhin geraten, das Angebot anzunehmen. Zwar hätte er Spencer gerne im Unternehmen behalten, doch die Leitung von Xbox sei dessen Traumjob gewesen. Rückblickend sagte Kotick, er habe Spencer eigentlich als seinen möglichen Nachfolger aufbauen wollen.

Gleichzeitig erklärte der frühere Activision-Chef, dass dieser Umstand den späteren Verkauf von Activision Blizzard an Microsoft erleichtert habe. Er habe Phil Spencer bereits gekannt, ihm vertraut und ihn für die richtige Person gehalten, um das Unternehmen verantwortungsvoll in die Zukunft zu führen.

Die Aussagen geben einen interessanten Einblick in die enge Verbindung zwischen Spencer und Kotick – lange bevor Microsoft Activision Blizzard im Jahr 2023 übernahm.