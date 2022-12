Activision Blizzard: Phil Spencer: Sony will wachsen, indem es die Xbox kleiner macht

Phil Spencer hat sich in einem Podcast einigen Fragen gestellt und dabei auch klare Worte gegen Sony gefunden. Seiner Meinung nach geht es Sony nur noch darum, die Xbox kleiner zu machen, um den eigenen Wachstum zu fördern.

Xbox-Spieler kennen dieses Prozedere und Sony schließt Verträge mit Drittherstellern, die dafür sorgen, dass die Xbox „kleingehalten“ wird, indem Spiele erst gar nicht für Xbox erscheinen oder zu einem deutlich späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Sony verbietet sogar anderen Unternehmen ihre Spiele im Xbox Game Pass anzubieten. Sony zahlt dafür, dass Spiele nicht im Abo landen, wie seit August 2022 bekannt ist.

Phil Spencer sagte in einem Interview, dass Sony der einzige große Gegner des Deals sei und dass Sony versuche, seine Vorherrschaft zu schützen, indem man die Xbox-Marke kleinhalten würde.

Phil Spencer äußerte: „Sony versucht, seine Vorherrschaft auf der Konsole zu schützen. Die Art und Weise, wie sie wachsen, ist, indem sie Xbox kleiner machen.“

„[Sony] hat eine ganz andere Sichtweise auf die Industrie als wir. Sie liefern ihre Spiele nicht tagesaktuell auf dem PC aus, sie geben ihre Spiele nicht in ihr Abonnement, wenn sie ihre Spiele herausbringen.“

„Sony führt den Dialog darüber, warum der Deal nicht zustande kommen sollte, um seine dominante Position auf den Konsolen zu schützen, und das, woran sie sich festhalten, ist Call of Duty“, so Spencer gegenüber Second Request.

„Der weltweit größte Konsolenhersteller erhebt Einspruch gegen das eine Franchise, von dem wir gesagt haben, dass es weiterhin auf der Plattform erscheinen wird. Es ist ein Deal, der den Kunden durch Auswahl und Zugang Vorteile bringt.“