Activision Blizzard: Phil Spencer zuversichtlicher als vor einem Jahr

Nach der Xbox Direct führte Phil Spencer mit zahlreichen Medien ein Interview. Die Kollegen von windowscentral waren auch dabei und berichten über die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Dabei sagte Phil Spencer, dass er jetzt zuversichtlicher sei als noch vor einem Jahr.

„Vor einem Jahr wusste ich noch gar nichts über den Prozess einer solchen Übernahme. Jetzt, da ich mehr Einblicke und mehr Wissen darüber habe, was es bedeutet, mit den verschiedenen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, bin ich zuversichtlicher als noch vor einem Jahr, einfach aufgrund der Informationen, die ich habe, und der Diskussionen, die wir geführt haben… Meine Zuversicht bleibt also groß. Wir arbeiten aktiv mit den Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, die dies genehmigen müssen, und ich habe dabei viel gelernt. Ich habe viel Zeit investiert, bin viel gereist und habe viele Gespräche geführt, aber es waren Gespräche, in denen ich über unsere Branche und unsere Arbeit sprechen konnte und darüber, warum wir das tun. Ich denke, je mehr die Regulierungsbehörden darüber informiert sind, was Spiele sind, wie das Geschäft läuft, wer die Spieler sind und was unser Ziel als Team Xbox ist, desto besser für die Branche selbst.“