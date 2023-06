Activision Blizzard: PlayStation-Chef war anscheinend nie besorgt über Call of Duty

Autor:, in / Activision Blizzard

Laut den neuesten Anträgen im Einspruch gegen die FTC, war Jim Ryan nie wirklich besorgt, dass Call of Duty von der PlayStation „entfernt“ werden könnte.

Microsoft und Activision Blizzard haben ihren jeweiligen Einspruch gegen den Antrag der Federal Trade Commission (FTC) auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingereicht.

Das umfangreiche Dokument hat Florian Müller unter die Lupe genommen und einen ausführlichen Blog dazu geschrieben. Außerdem hat er über Twitter seine Erkenntnisse veröffentlicht, die wir hier auszugsweise mit euch teilen möchten.

Der PlayStation-Chef war offensichtlich wegen der Marktherrschaft der Sony-Konsole nie wirklich besorgt über den Verlust von Call of Duty. Die Kommentare von Jim Ryan stehen völlig im Widerspruch zu der Behauptung, dass Microsoft Call of Duty von der PlayStation-Plattform entfernen würde, weswegen die Übernahme blockiert werden muss, laut Sony. Der Teil ist im Bericht offensichtlich geschwärzt, daher sind die genauen Details dessen, was exakt gesagt wurde, nicht bekannt.

Insgesamt zeigte sich Jim Ryan jedoch zuversichtlich, dass Call of Duty aufgrund der Marktmacht von Sony weiterhin auf PlayStation verfügbar sein wird.

„Offensichtlich hat Jim Ryan am Tag der Bekanntgabe der Übernahme von ABK privat etwas gesagt, das der Behauptung, Microsoft würde CoD von der PlayStation zurückziehen, WIDERSPRICHT! Aber dieser Teil ist in der Einreichung geschwärzt.“ „Selbst wenn die Fusion dazu führen würde, dass jeder PlayStation-Besitzer, der COD nur zwei Stunden pro Monat spielt, eine Xbox kauft – ein äußerst unwahrscheinliches Szenario -, würde die PlayStation immer noch die führende Konsole bleiben.“ „Den Beklagten ist kein Fall bekannt, in dem ein Gericht eine Fusion blockiert hat, um die Position eines marktbeherrschenden Unternehmens zu schützen.“ „Microsoft und ABK beharren darauf, dass nicht nur Nintendo, sondern auch Gaming-PCs auf demselben Markt sind, und die FTC widerspricht hier sogar ihren eigenen Beweisen. Warum eigentlich? Nintendo ist seit Jahren auch ohne COD erfolgreich, ebenso wie der dominierende PC-Game-Store, Valve’s Steam. COD [ist auch hier] nicht notwendig!“

Microsoft argumentiert im Dokument wie folgt:

„Erstens gibt es keinen Beweis für die zentrale These der FTC, dass die Xbox der PlayStation das COD wegnehmen wird. Die FTC zitiert kein einziges Dokument oder einen Zeugen, der dies auch nur andeutet. Im Gegenteil, Jim Ryan, der CEO von SIE und der wichtigste kommerzielle Gegner dieses Deals, sagte am Tag der Ankündigung des Deals privat REDACTED. Die Zurückhaltung der Nachnahme würde Xbox schaden. Es würde der Bewertung widersprechen, auf die sich der Vorstand bei der Genehmigung des Geschäfts gestützt hat und die von Gewinnen aus fortgesetzten Playstation-Verkäufen ausging. Es würde einen äußerst lukrativen Einkommensstrom für eine von Microsofts REDACTED abschneiden. Und es würde COD zu einem schlechteren Spiel machen und die Spielergemeinschaft verärgern, da ein Großteil der Popularität des Spiels darauf beruht, dass es Spieler zusammenbringt, die konkurrierende Konsolen benutzen. Es ist daher nicht überraschend, dass alle Aufsichtsbehörden weltweit, die den Deal untersucht haben, mit Ausnahme der FTC, diese Theorie zurückgewiesen haben, darunter auch die Europäische Kommission und die CMA“