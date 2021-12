Activision Blizzard: Proteste nach Entlassungen bei Raven Software

In der vergangenen Woche waren Vertragsmitarbeiter des Call of Duty-Studios Raven Software von Entlassungen betroffen, bei der ein Dutzend Mitarbeiter der QA-Abteilung ihren Job verloren haben.

Beim Studio sorgten die Entlassungen für einen Aufruhr, zumal es rund ein Drittel der Mitarbeiter in der Qualitätssicherung betraf. Einige der Betroffenen waren sogar erst kürzlich durch eine Versetzung dort eingestellt worden und bezahlten das teilweise sogar aus eigener Tasche.

In der letzten Woche gab es bereits Proteste von Raven Software, dabei erhielt man Unterstützung von anderen Activision Blizzard-Niederlassungen.

Anfang dieser Woche fand dann ein weiterer Protest statt, bei dem Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegten. Erneut erhielten sie Unterstützung von Niederlassungen in Minnesota, Texas und sogar aus dem Hauptquartier in Irvine Kalifornien.

Es wird gefordert, dass alle Mitarbeiter, inklusive den entlassenen, eine Vollzeitstelle in der QA-Abteilung erhalten.

Zum Protest sagte Activision-Blizzard:

Gegenüber Game Informer sagte das Unternehmen außerdem, dass die Entlassungen Teil einer umfassenden Umstrukturierung seien:

„Activision Publishing erhöht seine Gesamtinvestitionen in seine Entwicklungs- und Betriebsressourcen. Wir werden in den kommenden Monaten etwa 500 Zeitarbeiter in Vollzeitbeschäftigte umwandeln. Leider haben wir im Rahmen dieser Veränderung auch 20 Zeitarbeitskräften in den Studios mitgeteilt, dass ihre Verträge nicht verlängert werden.“