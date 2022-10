Activision Blizzard: Prüfung der Übernahme fair und gerechtfertigt sagt Spencer

Autor:, in / Activision Blizzard

Die größte Übernahme in der Geschichte der Videospiele sorgte dafür, dass die Aufsichtsbehörden der verschiedenen Länder den Deal mal mehr, mal weniger streng unter die Lupe nehmen.

Im Falle der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) wurden vor Wochen in einer zweiten Phase intensivere Untersuchungen eingeleitet. Die CMA will klären, wie sich die Übernahme auf den Wettbewerb, vor allem aber auf die Playstation-Plattform auswirken könnte.

Xbox Chef Phil Spencer sprach darüber auf der Wall Street Journal Tech Live Konferenz und sagte, dass er die strenge Prüfung als fair und gerechtfertigt erachte.

Demnach verbringe er viel Zeit in Brüssel und auch bei der Federal Trade Commision (FTC) in den USA, um Gespräche mit den Behörden zu führen.

„Es mag die Leute überraschen, aber ich bin kein Experte für 70-Milliarden-Dollar-Geschäfte. Aber ich weiß, dass wir uns sehr darauf konzentrieren, die Genehmigung in den wichtigsten Gerichtsbarkeiten zu erhalten, und ich verbringe viel Zeit in Brüssel, London und mit der FTC hier in den USA.“ „Ich würde sagen, dass die Gespräche sehr fair und ehrlich verlaufen sind. Es ist eine große Übernahme, daran besteht kein Zweifel. Microsoft ist in seiner Rolle in der Technologiebranche ein großes Technologieunternehmen, und ich denke, dass die Diskussion über eine Übernahme dieser Größenordnung gerechtfertigt ist, und ich weiß die Zeit zu schätzen, die wir dafür aufgewendet haben.“

Spencer fügte hinzu, dass er zuversichtlich sei, dass die Übernahme von Activision Blizzard genehmigt werde.

„Wir konzentrieren uns wirklich darauf, das Geschäft auf den Märkten zu genehmigen – da bin ich zuversichtlich. Ich war erst letzte Woche in London, führe weiterhin Gespräche mit allen Aufsichtsbehörden und bin zuversichtlich, dass wir die Transaktion genehmigt bekommen werden.“