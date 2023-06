Activision Blizzard: Richterin: Warum macht Sony sein Abo nicht einfach besser?

In der Anhörung zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft hat Richterin Corley nachgefragt, warum Sony sein PlayStation-Plus-Abonnement nicht einfach besser macht und beispielsweise Spiele wie God of War anbietet.

Tom Warren von The Verge berichtet:

Die Richterin Corley möchte wissen, was es mit dem „Thor“-Spiel auf sich hat, das die Spieler „God of War“ nennen, und ob Sony nicht durch „Call of Duty“ im Rahmen von „Game Pass“ unter Druck gesetzt würde, „God of War Ragnarök“ auf PlayStation Plus anzubieten? Die FTC argumentiert, dass Activision ohne den Zusammenschluss sein eigenes Call of Duty-Angebot für PlayStation Plus machen könnte, aber diese Option wird durch den Deal abgeschnitten. „Ich verstehe nicht, warum Sony sein PlayStation-Plus-Abonnement nicht besser macht“, fragt Richterin Corley, sie will diesen Markt durchschauen und sagt noch einmal, dass „alles auf Call of Duty hinausläuft.“ Die FTC sagt, dass Call of Duty von entscheidender Bedeutung ist.

Richterin Corley möchte hier offensichtlich noch einmal die Vorteile hervorheben, die entstehen könnten, wenn der Druck auf Sony als Marktführer mit der PlayStation erhöht werden würde.

So könnte sich Sony gezwungen fühlen, seinen Abonnement-Dienst zu verbessern, was am Ende dem Verbraucher zugutekommen könnte. Zuvor erinnerte Richterin Corley noch einmal die FTC daran, dass es in diesem Verfahren um die Verbraucher an sich ginge und ob diese durch die Übernahme vorwiegend Nachteile hätten oder nicht – und nicht um den möglichen Schaden, den Sony erleiden könnte.