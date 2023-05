Sollte die CMA eisern bei ihrer Entscheidung bleiben und die Berufung von Microsoft erfolglos bleiben, muss sich das Unternehmen einen Plan B und Plan C ausdenken. Einer davon wäre beispielsweise Activision Blizzard-Spiele in England nur wie bisher und nicht über Xbox Game Pass oder Cloud Gaming anzubieten.

Auf die Frage in einem Interview, ob Microsoft jemals in Betracht ziehen würde, das Produkt in den USA und Europa, aber nicht in Großbritannien zu verkaufen, sagte Microsoft-CEO Satya Nadella: „Wir müssen abwarten, wie sich das Ganze entwickelt.“

Optionen scheint es für Microsoft viele zu geben, dennoch möchte man sich bestimmt nicht die guten Beziehungen zum Vereinigten Königreich kaputtmachen lassen. Ebenso will man sich den Deal mit Activision Blizzard nicht durch die Lappen gehen lassen und hofft, dass die CMA in UK einlenken wird. Vor allem nach der Genehmigung der EU-Kommission und mittlerweile 37 Ländern.