Activision Blizzard: Satya Nadella würde Exklusivität beenden

Satya Nadella, CEO von Microsoft, hat bei der Anhörung der FTC ausgesagt, dass er die Exklusivität von Videospielen gerne beenden würde, wenn es nach ihm ginge, aber das tut es nicht und der Marktführer Sony bestimme mit der PlayStation wie der aktuelle Konsolenmarkt beherrscht wird, mit exklusiven Spielen oder exklusiven Deals.

Satya Nadella sagte in seiner Zeugenaussage im Fall FTC vs. Microsoft: „Wenn es nach mir ginge, würde ich gerne alle Exklusivtitel auf den Konsolen abschaffen, aber das kann ich nicht bestimmen, vor allem nicht als Akteur mit einem geringen Marktanteil auf dem Konsolenmarkt. Der marktbeherrschende Akteur [Sony] hat den Wettbewerb auf dem Markt über Exklusivtitel definiert, und das ist die Welt, in der wir leben. Ich habe nichts übrig für diese Welt.“