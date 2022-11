Activision Blizzard: Serbien genehmigt Übernahme durch Microsoft

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ist noch nicht in trockenen Tüchern. In den USA prüft etwa die Federal Trade Comission (FTC), in Großbritannien die Competition and Markets Authority (CMA) sowie die Wettbewerbsbehörde der EU die Fusion der beiden Unternehmen.

Doch es gibt auch Länder, in denen man keine Probleme mit dem Zusammenschluss sieht. Wie Reuters berichtet, hat nach Brasilien und Saudi-Arabien jetzt auch Serbien anstandslos die Übernahme durchgewunken.

