Activision Blizzard: So könnte der Deal laut Microsoft in den USA abgeschlossen werden

Bei grünem Licht von der CMA und der EU, wird der Deal bei Nicht-Einigung mit der FTC in den USA abgeschlossen, so Microsoft

Interessante Details aus der Voranhörung bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sind einem Bericht von MLex zu entnehmen.

Im Forum von ResetEra wurden vom User Idas einige davon festgehalten.

Demnach will Microsoft die mit der EU und der britischen Competition and Markets Authority (CMA) vereinbarten Abhilfemaßnahmen in den USA auch der Federal Trade Commission (FTC) anbieten.

Dazu sagte die Microsoft-Anwältin Beth Wilkinson: „Das Geschäft wird in Europa und im Vereinigten Königreich geprüft, und wir hoffen, dass es zu einer Lösung kommt, und wenn es geeignete Abhilfemaßnahmen gibt, können wir auf die FTC zurückkommen, um über eine Lösung zu sprechen.“

Weiterhin sagte James Weingarten von der FTC, dass Mitarbeiter (und damit auch er) sowohl vor als auch nach dem Gerichtsverfahren offen für Abhilfemaßnahmen oder Vergleichsvorschläge seien. Allerdings gebe „es derzeit keine substanziellen Gespräche“, wie wir bereits gestern berichtet hatten.

Interessant ist ebenfalls, dass die FTC, Microsoft und Activision Blizzard einem beschleunigten Zeitplan für die Offenlegung von Informationen zugestimmt haben. Die Anforderung zur Einsicht in Dokumente werde dadurch verkürzt.

Gestern hatten wir auch darüber berichtet, dass die FTC aktuell keine Pläne habe, vor ein Bundesgericht zu ziehen. Gegenüber der Verwaltungsrichterin Chappell erklärte Anwältin Wilkinson jedoch, dass die FTC dies tun könnte, wenn keine Einigung erzielt wird und das Verfahren fortgesetzt und abgeschlossen wird.

Laut Wilkinson bereite man sich auf alle Möglichkeiten vor. Daher werde man auch Ermittlungen für den Fall vorziehen, wenn die FTC vor ein Bundesgericht geht. Denn die Frist zur Übernahme läuft am 18. Juli 2023 ab.

Microsoft ist trotz allem zuversichtlich, das Geschäft zum ursprünglichen Termin abschließen zu können. Und wenn die CMA und die EU ein grünes Licht geben und mit der FTC keine Einigung erzielt wird, kann das Unternehmen das Geschäft in den USA abschließen, sofern die FTC vor Gericht vor das Bundesgericht gehen will.