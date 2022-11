Activision Blizzard: SONY: Battlefield beweist, es ist unmöglich mit Call of Duty zu konkurrieren

Autor:, in / Activision Blizzard

Laut einem neuen Statement von SONY ist Battlefield der Beweis dafür, dass es unmöglich ist, mit Call of Duty zu konkurrieren.

Im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard ist eine mögliche Xbox-Exklusivität der Call of Duty-Reihe das große Streitthema zwischen Microsoft und SONY.

In einem neu veröffentlichten Statement gegenüber der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) verleiht das japanische Unternehmen seinem Standpunkt nun erneut Nachdruck.

In diesem heißt es, dass es schier unmöglich sei, mit der Call of Duty-Reihe zu konkurrieren. Selbst jahrelange Bemühungen und Investitionen in Milliardenhöhe böten dabei kaum Aussicht auf Erfolg. Als Beweis zieht das Unternehmen die Battlefield-Reihe von Electronic Arts heran:

„Selbst unter der Annahme, dass SIE die Fähigkeit und die Ressourcen hätte, ein ähnlich erfolgreiches Franchise wie Call of Duty zu entwickeln, würde es viele, viele Jahre und Milliarden von Dollars brauchen, um einen Herausforderer von Call of Duty zu schaffen – und das Beispiel von EAs Battlefield zeigt, dass solche Bemühungen mehr als wahrscheinlich erfolglos wären.“

Das kürzlich veröffentlichte Call of Duty: Modern Warfare II brach gleich mehrere Rekorde und konnte innerhalb der ersten zehn Tage nach Veröffentlichung einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar erzielen. Call of Duty Warzone 2.0 wurde innerhalb von fünf Tagen von 25 Millionen Spielern gespielt.

Battlefield 2042 kam im November 2021 trotz eines mehr als holprigen Starts in der ersten Woche nach der Veröffentlichung auf insgesamt 4,2 Millionen Verkäufe.