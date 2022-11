Activision Blizzard: SONY: Durch Übernahme wird Microsoft zur alleinigen Anlaufstelle für Shooter

SONY übt gegenüber der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde einmal mehr Kritik an einer möglichen Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Nachdem zuletzt zumeist eine mögliche Call of Duty-Exklusivität das Hauptargument gegen die Übernahme dargestellt hatte, geht es nun um das gesamte Shooter-Genre.

In seinem Antrag gibt SONY an, die Übernahme würde zum Aufstieg Microsofts zur alleinigen Anlaufstelle für Shooter auf Konsolen führen. Neben den hauseigenen Marken Halo, Gears of War und Perfect Dark würden namhafte Marken wie Call of Duty, Overwatch, DOOM, Wolfenstein, Quake oder Prey das exklusive Angebot Microsofts erweitern:

„Nach der Transaktion würde Xbox zum One-Stop-Shop für alle umsatzstärksten Shooter-Franchises auf Konsolen (Call of Duty, Halo, Gears of War, Overwatch) werden und wäre dann frei von ernsthaftem Wettbewerbsdruck.“ „Call of Duty ist zum Synonym für die FPS-Kategorie geworden und ist der Maßstab, an dem alle anderen FPS-Spiele gemessen werden.“