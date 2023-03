Activision Blizzard: SONY: Game Pass ist PlayStation Plus weit voraus

In einer neuen Stellungnahme gegenüber der britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde gibt SONY an, dass Microsoft mit seinem Game Pass-Service dem hauseigenen Konkurrenten PlayStation Plus in Sachen Marktanteil weit voraus ist.

Dieses Eingeständnis ist Teil eines von SONY vorgebrachten Arguments, für Microsoft gebe es im Zuge einer erfolgreich abgeschlossenen Übernahme von Activision Blizzard Anreize, den Preis für Call of Duty-Spiele zu erhöhen.

Des Weiteren sieht das Unternehmen Anreize für Microsoft, künftige PlayStation-Versionen von Call of Duty zu verschlechtern, die Spiele nur über den Game Pass verfügbar zu machen oder diese via PlayStation Plus zu einem „kommerziell unrentablen Preis anzubieten und es damit de facto exklusiv zu machen“.