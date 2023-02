Activision Blizzard: Sony soll in Seattle mit Microsoft verhandelt haben

Autor:, in / Activision Blizzard

Einem Bericht zufolge soll Sony nach Seattle geflogen sein, um mit Microsoft über Call of Duty eine Vereinbarung auszuhandeln.

Nächste Woche findet vor der Europäischen Kommission in Brüssel eine mündliche Anhörung bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft statt. Dort soll der Windowskonzern auf Sony stoßen, der sich gegen die Fusion ausspricht.

Doch beide Parteien trafen sich womöglich schon vorher und haben miteinander gesprochen. So gibt es Flugdaten und Flugzeugbezeichnungen, die Sony zugeschrieben werden und belegen sollen, dass Führungskräfte von Sony am 6. Februar von London nach Seattle geflogen sind.

Die Seite Foss Patents zitiert in diesem Zusammenhang den auf Videospiele spezialisierten Akademiker und Unternehmer Joost van Dreunen. Der habe von Quellen erfahren, dass „Sonys Firmenjet letzte Woche zum ersten Mal seit 18 Monaten nach Seattle geflogen ist“.

Jetzt wird vermutet, dass Sony Microsoft einen Besuch abgestattet hat, um Lizenzvereinbarungen für Call of Duty auszuhandeln, damit der Shooter auch nach der Fusion für lange Zeit auf PlayStation spielbar bleibt.

Ganz freiwillig war der Besuch von Sony im Hauptquartier von Microsoft aber vielleicht nicht. Foss Patents spekulierte, dass manche Aufsichtsbehörden die Übernahme genehmigen könnten, wenn Sony sich nicht konstruktiv an einer Vereinbarung für Call of Duty beteilige.

In einem bei der Federal Trade Commission (FTC) eingereichten Schriftsatz heißt es von den Anwälten Microsofts:

„Microsoft seit der Ankündigung des Geschäfts wiederholt angeboten hat, eine Vereinbarung zur Lizenzierung von Call of Duty an [Sony Interactive Entertainment] zu schließen – zunächst für fünf und dann für zehn Jahre, eine in der Branche unerhörte Dauer“. [Sony] hat abgelehnt.“

Nun heißt es abwarten, was die mündliche Anhörung am 21. Februar in Brüssel ergeben wird.