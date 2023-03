Activision Blizzard: Sony und Google kritisieren Abhilfemaßnahmen von Microsoft

Idas von Resetera hat sich einmal mehr die Dokumente und Schreiben der Europäischen Union genauer angeschaut und eine kleine Zusammenfassung veröffentlicht:

Details zu den Bedenken von Google sind auch schon bekannt. Google Vizepräsident Amit Zavery gab gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bekannt, dass das Unternehmen das Thema bei den Verantwortlichen zur Sprache gebracht und die Kartellbehörden der Europäischen Union aufgefordert habe, einen genaueren Blick darauf zu werfen.

„Microsoft hat definitiv eine sehr wettbewerbsfeindliche Haltung in der Cloud. Sie nutzen einen Großteil ihrer Dominanz im On-Premise-Geschäft sowie Office 365 und Windows, um Azure und den Rest der Cloud-Dienste zu binden und es den Kunden schwer zu machen, eine Wahl zu haben“, sagte Zavery in einem Interview am späten Mittwochabend – via Reuters.

„Wenn wir mit vielen unserer Kunden sprechen, stellen sie fest, dass viele dieser Bündelungspraktiken sowie die Art und Weise, wie sie Preis- und Lizenzbeschränkungen schaffen, es ihnen schwer machen, andere Anbieter zu wählen“, fügte er hinzu.