Activision Blizzard: Sonys Widerstand wird Partnerschaft nicht beeinflussen

Mit einer E-Mail an die Belegschaft arbeitete Bobby Kotick die aktuellen Ereignisse zur Übernahme auf. Wie wir bereits berichtet hatten, zeigte sich der CEO von Activision Blizzard enttäuscht über der Verhalten von Sony, der scheinbar mit allen Mitteln versucht den Deal zu blockieren.

Der Widerstand von Sony wird die langfristige Partnerschaft beider Unternehmen aber nicht beeinflussen. Auch der Vorwurf, dass man zukünftig schlechtere Versionen von Call of Duty für PlayStation ausliefern könnte, ändert daran nichts, wie Kotick schreibt.

„Wir alle wissen, dass unsere leidenschaftlichen Spieler die ersten wären, die Microsoft zur Rechenschaft ziehen würden, wenn es darum ginge, seine Versprechen hinsichtlich Inhalt und Qualität einzuhalten. Und uns allen, die wir so hart daran arbeiten, die besten Spiele unserer Branche zu entwickeln, liegen unsere Spieler zu sehr am Herzen, als dass wir jemals minderwertige Versionen unserer Spiele auf den Markt bringen würden. Sony hat sogar zugegeben, dass sie nicht wirklich an einer Call of Duty-Vereinbarung interessiert sind – sie wollen nur verhindern, dass unsere Fusion zustande kommt. Das ist natürlich ein enttäuschendes Verhalten von einem Partner, mit dem wir seit fast dreißig Jahren zusammenarbeiten, aber wir werden nicht zulassen, dass das Verhalten von Sony unsere langfristige Beziehung beeinträchtigt. Die PlayStation-Spieler wissen, dass wir weiterhin die bestmöglichen Spiele für die Sony-Plattformen liefern werden, so wie wir es seit der Einführung von PlayStation getan haben.“