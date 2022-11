Activision Blizzard: Spencer klärt Call of Duty PlayStation-Debatte ein für alle Mal

Und täglich grüßt das Murmeltier! Es vergeht gefühlt kein Tag, an dem Microsoft nicht versichern muss, dass Call of Duty auch zukünftig auf Konsolen des Mitbewerbers PlayStation spielbar sein werden, wenn der Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard über die Bühne gegangen ist.

Phil Spencer, Chef der Xbox- und Gaming-Sparte bei Microsoft, hatte schon mehrfach gesagt, dass die beliebte Shooter-Reihe den Spielern auf PlayStation nicht weggenommen werde.

Im Decoder Podcast von The Verge wiederholt sich Phil Spencer abermals zu diesem Thema und sagte: „Es geht nicht darum, dass ich PlayStation 7 irgendwann den Boden unter den Füßen wegziehe und sage: ‚Haha, ihr habt den Vertrag einfach nicht lang genug geschrieben‘. Es gibt keinen Vertrag, der für immer geschrieben werden könnte.“

Für immer und ewig wird es in Verträgen nie geben, wie Spencer sagt. Doch sei er bereit, eine Verpflichtung in dem Maße einzugehen, die Sony und die Regulierungsbehörden zufriedenstellen würden.

„Die Vorstellung, dass wir einen Vertrag schreiben, in dem das Wort „für immer“ vorkommt, halte ich für ein wenig albern. Aber eine längerfristige Verpflichtung einzugehen, mit der Sony einverstanden wäre und die auch die Regulierungsbehörden akzeptieren würden, damit habe ich überhaupt kein Problem.“

Während im Netz so mancher die Worte der Zusagen von Microsoft genauer analysiert und darin Schlupflöcher sieht, um sich nicht an Versprechen zu halten, erklärte Phil Spencer nochmals in aller Deutlichkeit:

„Ein natives Call of Duty für PlayStation, das nicht an den Game Pass gebunden ist, und kein Streaming. Wenn sie eine Streaming-Version von Call of Duty wollen, können wir das auch tun, so wie wir es auf unseren eigenen Konsolen tun.“ „Hinter meinem Rücken gibt es nichts. Call of Duty Modern Warfare II läuft auf der PlayStation großartig, auf der Xbox läuft es großartig. Das nächste Spiel, das nächste, nächste, nächste, nächste, nächste [Spiel]. Nativ auf der Plattform, ohne dass man Game Pass abonnieren muss. Sony muss Game Pass nicht auf seine Plattform bringen, um das zu ermöglichen.“ „Da ist nichts versteckt. Wir wollen Call of Duty weiterhin auf PlayStation ausliefern, ohne dass es zu einem seltsamen ‚Aha, ich habe das Geheimnis gelüftet‘ kommt, wie Phil sagte, ‚unsere Absicht‘. Ich verstehe die Bedenken einiger Leute in dieser Sache, und ich versuche nur, so deutlich wie möglich zu sein.“

Nächste Woche melden wir uns dann mit einem weiteren Artikel zu diesem Thema zurück. Dann verspricht Phil Spencer abermals, dass Call of Duty auch in Zukunft nativ und so wie sonst auch auf PlayStation 9, PlayStation Series One X, PlayStation Infinity Cube und dem PlayStation Holodeck spielbar sein wird.

Microsoft's Xbox chief has settled the Call of Duty on PlayStation debate once and for all. Appearing on The Verge's Decoder podcast, Spencer says he's open to "a longer term commitment that Sony would be comfortable with." Full details here: https://t.co/vqJLEFKEap pic.twitter.com/of1t42LhKO — Tom Warren (@tomwarren) November 15, 2022