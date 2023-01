Activision Blizzard: Spielentwickler-Verband unterstützt Microsoft-Übernahme

Der Europäische Verband der Spielentwickler (European Games Developer Federation: EGDF) hat sich zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geäußert und seine Unterstützung bekannt gegeben.

In einer ausführlichen Begründung (via Idas – Resetera) heißt es wie folgt:

„Microsoft ist ein bedeutender Akteur auf dem Spielemarkt. Daher wird die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für fast 70 Milliarden Dollar Anfang 2022 von verschiedenen Wettbewerbsbehörden weltweit geprüft. Der EGDF räumt ein, dass Microsoft zu wettbewerbswidrigem Marktverhalten fähig ist und in der Vergangenheit Zusicherungen nicht konsequent eingehalten hat, Spiele, die von übernommenen Unternehmen veröffentlicht wurden, weiterhin auf konkurrierenden Plattformen verfügbar zu machen. EGDF begrüßt daher die eingehende Untersuchung der Wettbewerbsbedenken, die sich aus der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ergeben, durch die Europäische Kommission.“

„EGDF unterstützt die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, da deren potenzielle positive Auswirkungen auf den Wettbewerb auf den Spielemärkten im Allgemeinen die begrenzten konsolen- und abonnementsmarktspezifischen Wettbewerbsbedenken überwiegen. Außerdem ist Sony auf den Konsolenspielmärkten mit seiner Playstation-Plattform klarer Marktführer, während Microsoft nach wie vor eine Herausfordererposition einnimmt.“

„Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft stärkt die Wettbewerbsvorteile für die globalen Spielemärkte. EGDF unterstützt einen fairen und nachhaltigen Wettbewerb auf den Spielemärkten. Die EGDF ist insbesondere besorgt über die jüngste Konsolidierung in der globalen Spieleindustrie. Je mehr gleich starke konkurrierende Marktteilnehmer vorhanden sind, desto besser für die europäischen Spieleentwickler.“

„Die Kommission sollte ihren Blickwinkel von den sektorspezifischen Wettbewerbsbedenken im Konsolenmarkt auf die Bewertung der Auswirkungen der Übernahme auf die Spielemärkte im Allgemeinen ausweiten.“

„Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ermöglicht es dem Unternehmen, Apple und Google als marktbeherrschende Anbieter von Anwendungen für den mobilen Spielemarkt herauszufordern. Microsoft hat als eines der ersten Unternehmen angekündigt, dass es die wettbewerbsfördernden Möglichkeiten des kürzlich verabschiedeten Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act – DMA) voll ausschöpfen wird, indem es seine eigenen unabhängigen Anwendungsshops sowohl auf den Plattformen von Apple als auch von Google einführt. Damit ebnet Microsoft den Weg auch für die kleinen und mittleren Unternehmen der europäischen Spieleindustrie, die nicht über ausreichende finanzielle Mittel für den bevorstehenden Rechtsstreit verfügen, um ihre neuen Rechte gegen Apple und Google zu verteidigen.“

„Die Übernahme gibt Microsoft die Möglichkeit, Apple auf den aufstrebenden Märkten für Cloud-Gaming/Spielabonnementdienste herauszufordern. Microsoft ist die erste Gatekeeper-Plattform, die ein erfolgreiches, plattformübergreifendes Ökosystem für Cloud-Spiele/Abonnements aufgebaut hat. Nachdem Google seinen eigenen Abonnementdienst Stadia eingestellt hat, ist es wichtig, einen starken Konkurrenten auf den Märkten zu haben, der die Marktposition von Apple herausfordert.“

„Die Übernahme ermöglicht es Microsoft, Tencent als weltweit führenden Spieleentwickler und -verleger herauszufordern. In den letzten Jahren hat das chinesische Unternehmen Tencent aggressiv in Spieleentwicklerstudios und -verlage auf der ganzen Welt investiert und ist derzeit der größte Spieleentwickler und -verlag der Welt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dem Einfluss von Tencent auf den Spielemärkten eine starke Gegenkraft entgegenzusetzen.“

„EGDF begrüßt die Open Appstore Principles von Microsoft, die proaktiv viele der Anforderungen erfüllen, die der kommende Digital Markets Act an Microsoft als Gatekeeper-Plattform stellt.“

„EGDF fordert Microsoft auf, seine Bemühungen zur Unterstützung des Wettbewerbs auf den Märkten fortzusetzen, indem:

– seine Arbeit fortsetzen, um alle seine Plattformen offener und transparenter zu gestalten, insbesondere durch die Ausweitung seiner App-Store-Grundsätze auf Xbox.

– weiterhin auch kontroverse kulturelle und künstlerische Inhalte auf allen seinen Plattformen zulässt.

– Sie wird weiterhin Web3-Spiele auf ihren Plattformen zulassen, da diese den Ausschlag für das Entstehen neuer europäischer Plattformen geben könnten.

– Fortsetzung der Investitionen in kleine und mittelgroße Spielentwicklerstudios, um eine größere Vielfalt an Inhalten auf den Plattformen zu gewährleisten.

– Fortsetzung der Investitionen in die plattformübergreifende Spieleentwicklung und Verbreitung der Spiele auf allen Plattformen.

– Sicherstellung des gleichen Zugangs zu persönlichen und nicht-persönlichen Daten für Spieleentwickler und -verleger, wie ihn Microsoft für alle seine Plattformen hat.

– Durchbrechen des Triopols auf dem Konsolenmarkt und Wettbewerb bei den Inhalten durch Senkung der Plattformgebühr von 30 % für die Xbox.

– Fortsetzung des engen Dialogs mit europäischen Spieleentwicklern über die Verbesserung ihrer Plattformen und Anwendungsspeicher.“

„EGDF fordert die Europäische Kommission auf, genau zu überwachen, wie Microsoft die DMA in seinem Windows-Betriebssystem und dem plattformübergreifenden Microsoft Store umsetzt, und sicherzustellen, dass, sollte sie ihre Genehmigung der Übernahme von Activision Blizzard von Verpflichtungen abhängig machen, die Microsoft eingegangen ist, diese Verpflichtungen, z. B. die Gewährleistung der fortgesetzten Verfügbarkeit von Activision Blizzard-Spielen auf konkurrierenden Konsolen und Abonnementdiensten, mit strengen Einhaltungs- und Durchsetzungsmechanismen untermauert werden.“