Activision Blizzard: Spieler protestiert: Lasst Microsoft in Frieden die Übernahme machen

Die Activision Blizzard Übernahme durch Microsoft wird immer kurioser. Jetzt protestiert „@BLUELINKBR“ auf der Games Week in Paris und lässt sich mit einem Plakat in der Hand fotografieren:

Hey @Sony @PlayStation @PlayStationES @PlayStationEU @PlayStationUK , the people at @Microsoft and @Xbox @XboxP3 are doing nothing wrong by buying @Activision @Blizzard_Ent , leave them alone.

I'm protesting in favor of XBOX here at #LisboaGamesWeek #lgw22 pic.twitter.com/tX8Ul76HYO

— ATBR | BLUE LINK(青いリンク), lutando para ser feliz (@BLUELINKBR) November 17, 2022