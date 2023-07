Activision Blizzard: Südafrika genehmigt Übernahme bedingungslos

Die Regulierungsbehörde von Südafrika hat heute ihre Entscheidung zur geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft bekannt gegeben.

In einer offiziellen Mitteilung hat das südafrikanische Competition Tribunal die Übernahme ohne Auflagen genehmigt.

Über die Genehmigung sagte die Behörde: „Das Wettbewerbsgericht (Tribunal) hat den geplanten Zusammenschluss, bei dem es sich um eine globale Transaktion handelt, bei der Anchorage Merger Sub Inc. (Anchorage), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Microsoft Corporation (Microsoft), beabsichtigt, Activision Blizzard, Inc. (Activision) zu erwerben, ohne Auflagen genehmigt.“