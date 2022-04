Activision Blizzard: Über 98 % der Aktionäre stimmen Übernahme durch Microsoft zu

Autor:, in / Activision Blizzard

Activision Blizzard gibt bekannt, dass seine Aktionäre dem Angebot der Microsoft Corporation zur Übernahme von Activision Blizzard auf der gestern abgehaltenen außerordentlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens zugestimmt haben.

Insgesamt stimmten mehr als 98 % der Anteilseigner auf der Sonderversammlung für die vorgeschlagene Transaktion mit Microsoft.

„Das überwältigend positive Votum unserer Aktionäre bestätigt unsere gemeinsame Überzeugung, dass wir zusammen mit Microsoft noch besser positioniert sein werden, um große Werte für unsere Spieler und noch größere Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter zu schaffen und uns weiterhin darauf zu konzentrieren, ein inspirierendes Beispiel für einen einladenden, respektvollen und integrativen Arbeitsplatz zu werden“, so Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard.

Die vollständigen Ergebnisse der Sondersitzung werden nach Bestätigung durch den Inspector of Election von Activision Blizzard Anfang nächster Woche bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht.