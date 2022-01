Activision Blizzard: Übernahme beschert zeitliche Exklusivität und verbesserte Spielerfahrung für Xbox-Titel laut Analyst

Infolge der Activision-Übernahme durch Microsoft vor wenigen Tagen kommt es immer wieder zu Diskussionen rund um das Thema Xbox-Exklusivität. Der aktuelle Haupttenor geht davon aus, dass große Activision-Titel, wie beispielsweise Call of Duty, auch weiterhin für Systeme außerhalb des Xbox-Ökosystems erscheinen werden.

Dieser Meinung ist auch Karol Severin, Senior Analyst und Produktmanager bei MIDiA Research, der gegenüber WCCFTech zu bedenken gibt, dass eine Xbox-Exklusivität der Activision Blizzard-Titel aus finanzieller Sicht keinen Sinn ergeben würde:

Eine solche Vorgehensweise würde SONY und Nintendo weiter unter Druck setzen. Laut Severin täte SONY gut daran, in gleicher Weise zu reagieren, auch wenn sich das als äußerst schwierig erweisen könnte:

„Eine starke Reaktion wäre großartig für Sony – sehr wichtig, um die Auswirkungen der Übernahme durch Microsoft zu verlangsamen (falls sie durchgeht, was Sony genau beobachten wird, nehme ich an). Wenn sie durchkommt, wird es der bloße Unterschied in der Unternehmensgröße für Sony (124 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung) sehr schwer machen, eine Übernahmeantwort zu finden, die mit der gerade angekündigten von Microsoft (2,3 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung) vergleichbar ist.“

„Eine ähnliche Dynamik gilt für Nintendo mit einer Marktkapitalisierung von 54 Milliarden US-Dollar. Allerdings sind weitere Übernahmen wahrscheinlich. Fusionen und Übernahmen erreichten Berichten zufolge 85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, dreimal so viel wie 2020. 2022 hat diese Marke bereits fast übertroffen (wir sind bei 81,4 Milliarden US-Dollar, wenn man Zyngas Deal mit Take-Two berücksichtigt) und es ist noch nicht einmal Ende Januar!“